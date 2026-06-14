От его взгляда стынет кровь: суперфанат напугал всех на ЧМ-2026 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Болельщик сильно выделяется на Мундиале
Сборная Турции неудачно стартовала на чемпионате мира по футболу-2026, проиграв в первом туре группового этапа Австралии. Известный турецкий фанат "Бешикташа" Уди Неко присутствовал на трибунах.
Что нужно знать
- Турция проиграла Австралии — 0:2
- На игре заметили известного фаната
- Уди также болеет за "Бешикташ"
Суперфанат сборной Турции внушает страх одним своим видом. Об этом сообщает "Телеграф".
Уди прославился тем, что приходит на матчи в традиционном турецком головном уборе (феске) и полностью красит лицо в черный и белый (цвета "Бешикташа"). Болельщик привлекает внимание своим грозным видом.
Добавим, что на ЧМ-2026 турки также сыграют против Парагвая и США. Эти игры пройдут 20 и 25 июня соответственно.
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.