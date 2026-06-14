Укр

От его взгляда стынет кровь: суперфанат напугал всех на ЧМ-2026 (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уди Неко на ЧМ-2026 Новость обновлена 14 июня 2026, 17:29
Уди Неко на ЧМ-2026. Фото Getty Images

Болельщик сильно выделяется на Мундиале

Сборная Турции неудачно стартовала на чемпионате мира по футболу-2026, проиграв в первом туре группового этапа Австралии. Известный турецкий фанат "Бешикташа" Уди Неко присутствовал на трибунах.

Что нужно знать

  • Турция проиграла Австралии — 0:2
  • На игре заметили известного фаната
  • Уди также болеет за "Бешикташ"

Суперфанат сборной Турции внушает страх одним своим видом. Об этом сообщает "Телеграф".

Уди прославился тем, что приходит на матчи в традиционном турецком головном уборе (феске) и полностью красит лицо в черный и белый (цвета "Бешикташа"). Болельщик привлекает внимание своим грозным видом.

Уди Неко на ЧМ-2026
Уди Неко на ЧМ-2026/Фото: Getty Images
Уди Неко на ЧМ-2026
Уди Неко на ЧМ-2026/Фото: Getty Images
Уди Неко на ЧМ-2026
Уди Неко на ЧМ-2026/Фото: Getty Images
Уди Неко на ЧМ-2026
Уди Неко на ЧМ-2026/Фото: Getty Images

Добавим, что на ЧМ-2026 турки также сыграют против Парагвая и США. Эти игры пройдут 20 и 25 июня соответственно.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Теги:
#Футбол #Сборная Австралии #Сборная Турции #ЧМ-2026