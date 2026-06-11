Не жалеют даже дорогой алкоголь: что делают в "АТБ" с просрочкой

Такой регламент действий касается всех продуктов и напитков.

Многих покупателей интересуют вопрос, куда же деваются просроченные продукты из "АТБ": их выбрасывают или возвращают производителю. Возможно вообще что-то позволяют забирать работникам.

"Телеграф" обратился к сотруднику сети, чтобы получить ответы. По словам источника, никто ничего бесплатно домой не забирает.

"С прострочкой или испорченным товаром в "АТБ" все просто — все утилизируется (речь идет о продуктах или напитках — ред.). У нас есть большой бак, куда выбрасывают весь товар независимо от цены", — говорит собеседник.

Более того, по его словам, товар выбрасывают так, чтобы его невозможно было достать из бака. То есть, овощи, фрукты рубят лопатами, кефиры или молоко выливают, а что-то типа мороженого или майонеза — кромсают.

"Это буквально помойная яма. Процесс утилизации обязательно фиксируют камеры видеонаблюдения, и охрана, которая обязательно присутствует, потом оформляет специальные акты", — говорит работник сети.

Он добавляет, что товар утилизируют непосредственно грузчики. При этом нет разницы истек срок годности, отозвали партию, что-то вздулось и тому подобное, оно все идет в специальный бак.

"Бывает, что подгнившие бананы или помидоры, которые можно обрезать и съесть, выбрасываем. Исключений нет. Работники могут что-то приобрести только тогда, когда товар переходит в категорию "уценка", далее — мусорный бак", — объясняет собеседник.

Что делают с алкоголем

По словам работника "АТБ", алкоголь утилизируют, равно как и другие продукты. Тоже ведро, камеры, охрана и акт.

"Здесь даже интереснее, если бутылка дорого акцизного алкоголя имеет надорванный акциз или код не читается, или не проходит по кассе, его тоже утилизируют. Открывается это виски или водка и выливается в бак. Исключений нет", — резюмирует собеседник.

Акцизный алкоголь

Ранее "Телеграф" рассказывал, как покупать товар дешевле, когда акция не действует. Оказывается, покупатели могут приобрести позицию по цене, указанной на ценнике, а не на кассе.