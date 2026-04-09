Не только "Христос воскрес"? Что нужно говорить, когда священник окропляет водой на Пасху

Украинцам стоит обратить внимание на то, что говорить и как вести себя во время ночной службы

Во время пасхальных праздников одной из самых распространенных традиций является окропление святой водой. Для многих это выглядит как обычный обряд, но на самом деле у него есть четкие правила поведения, о которых знают не все.

Итак, во время окропления следует вести себя спокойно и с уважением.

Итак, во время окропления следует вести себя спокойно и с уважением. Обычно верующие складывают руки ладонями вверх — правую на левую — в знак принятия благословения. В этот момент можно молча молиться о здоровье, защите и духовном очищении.

После получения благословения принято отвечать словами: "Спаси, Господи", "Спасибо, отче" или традиционным пасхальным поздравлением "Христос Воскрес!". В ответ на это также звучит "Воистину Воскрес!".

Окропление святой водой имеет глубокое содержание и воспринимается как духовное благословение, а не просто формальное действие. Поэтому важно относиться к нему с уважением и осознанием его значения в пасхальной традиции.



