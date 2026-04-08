Паска для освящения должна быть только домашней? Священник поставил точку в споре

Каждый украинец сам решает, какую паску ему испечь и отнести в церковь

Перед Пасхой у многих возникает простой, но довольно спорный вопрос: имеет ли значение, как выглядит паска, и можно ли освящать её не в "стандартном" виде. Священник объяснил, какова позиция церкви по этому поводу.

Священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк в комментарии "Суспільному" отметил, что никаких строгих правил насчет внешнего вида паски не существует. По его словам, церковь не устанавливает ограничений, поэтому к освящению можно приносить любой пасхальный хлеб как домашний, так и купленный в магазине, независимо от формы или оформления.

Он также подчеркнул, что в разных регионах Украины существуют собственные пасхальные традиции и духовенство относится к ним с уважением. Главное, подчеркнул священник, не внешний вид блюд, а духовное содержание праздника и понимание его подлинного значения.

Какой может быть паска

Основные виды пасок:

Классическая украинская паска — традиционная сладкая выпечка с изюмом, которую обычно украшают белой глазурью или узорами из теста.

— традиционная сладкая выпечка с изюмом, которую обычно украшают белой глазурью или узорами из теста. Верхушка паски — это самая высокая, рыхлая и мягкая часть традиционного пасхального хлеба, покрытая белой глазурью и цветной посыпкой, которую в последнее время продают отдельно как самостоятельное кондитерское изделие. Она ассоциируется с праздником и детством, а также является самой вкусной частью кулича. Такую можно увидеть в "Сильпо".

это самая высокая, рыхлая и мягкая часть традиционного пасхального хлеба, покрытая белой глазурью и цветной посыпкой, которую в последнее время продают отдельно как самостоятельное кондитерское изделие. Она ассоциируется с праздником и детством, а также является самой вкусной частью кулича. Такую можно увидеть в "Сильпо". Паска-крафин — сочетание паски и круассана со слоистой текстурой, насыщенной начинкой из сухофруктов и орехов и более современным видом.

— сочетание паски и круассана со слоистой текстурой, насыщенной начинкой из сухофруктов и орехов и более современным видом. Сырная паска — десерт без выпечки, который готовят из творога, сливок, масла, цукатов и сухофруктов, обычно формируют в виде пирамиды.

— десерт без выпечки, который готовят из творога, сливок, масла, цукатов и сухофруктов, обычно формируют в виде пирамиды. Панеттоне/бриош – итальянские и французские варианты пасхальной выпечки с длительной ферментацией, обилием масла и легкой воздушной структурой.

– итальянские и французские варианты пасхальной выпечки с длительной ферментацией, обилием масла и легкой воздушной структурой. Закарпатская паска — более плотная по текстуре, часто украшенная традиционными крестами или украшениями в виде "шишек" и косичек из теста.

— более плотная по текстуре, часто украшенная традиционными крестами или украшениями в виде "шишек" и косичек из теста. Современные варианты — паски с необычными вкусами: шоколадные, фисташковые, с маршмелоу, апельсиновыми цукатами или карамелью.

Какие бывают паски. Фото: сгенерировано чатом GPT

