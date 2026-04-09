Не лише "Христос Воскрес"? Що потрібно казати, коли священник окроплює водою на Великдень

Марина Бондаренко
Під час окроплення потрібно ще правильно тримати руки. Фото Колаж "Телеграфу"

Українцям варто звернути увагу на те, що говорити та як себе поводити під час нічної служби

Під час Великодніх свят одна з найпоширеніших традицій є окроплення свяченою водою. Для багатьох виглядає як звичайний обряд, але насправді він має чіткі правила поведінки, про які знають не всі.

Що варто робити в цей момент, та як правильно відповідати священнику, пояснив "Телеграф".

Тож, під час окроплення варто поводитися спокійно та з повагою. Зазвичай віряни складають руки долонями догори — праву на ліву — як знак прийняття благословення. У цей момент можна мовчки молитися про здоров’я, захист і духовне очищення.

Після отримання благословення заведено відповідати словами: "Спаси, Господи", "Дякую, отче" або традиційним великоднім вітанням "Христос Воскрес!". У відповідь на це також звучить "Воістину Воскрес!".

Окроплення свяченою водою має глибокий зміст і сприймається як духовне благословення, а не просто формальна дія. Саме тому важливо ставитися до нього з шаною та усвідомленням його значення у великодній традиції.

