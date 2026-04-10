Деньги могут "уйти" из дома: что категорически запрещено делать в Страстную пятницу

Одежда в этот день влияет на вашу судьбу

Страстная пятница, которая в 2026 году приходится на 10 апреля, — один из самых строгих дней Страстной недели перед Пасхой. Это день глубокой печали, молитвы и внутренней тишины.

Страстная пятница отмечается еще с первых веков христианства. По преданию именно в этот день Христос прошел через страдания и распятия, приняв на себя грехи мира. В средние века церковь установила строгие ограничения на работу и развлечения, а верующие собирались на молитву и постились, чтобы глубже ощутить трагический смысл события. Такие "правила" соблюдаются и сейчас.

Традиции Страстной пятницы

В Украине день отмечают особенно строго. Верующие посещают службу в церкви и принимают участие в крестном шествии, вспоминая страдания Христа. Также соблюдают строгий пост — не употребляют мясо и молочные продукты.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Выносить мусор после обеда. В народе верили, что после полудня из дома "уходит удача", а мусор уносит благосостояние.

Стирать и вязать. Стоит избегать "трудовых рукоделий", чтобы не нарушить энергетику дома и не отвлекать себя от духовного настроения.

Лучше не вязать в Страстную пятницу. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Стричь волосы и ногти. Физические изменения в день грусти "вычитают энергию души".

Носить яркую одежду. День посвящен скорби Христа, поэтому яркие цвета считали неуместными.

Давать деньги взаймы и брать ссуды. Те, кто нарушит это правило, рискуют остаться без финансовой стабильности в течение года.

Планировать большие поездки и развлечения. День советовали проводить тихо, в семейном или духовном кругу.

