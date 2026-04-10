Гроші можуть "піти" з дому: що категорично заборонено робити у Страсну п'ятницю

Одяг у цей день впливає на вашу долю

Страсна п'ятниця, яка у 2026 році припадає на 10 квітня, — один із найсуворіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Це день глибокого суму, молитви та внутрішньої тиші.

Страсна п’ятниця відзначається ще з перших століть християнства. За переказами, саме в цей день Христос пройшов через страждання та розп’яття, прийнявши на себе гріхи світу. У середньовіччі церква встановила строгі обмеження на роботу та розваги, а віряни збиралися на молитву і постилися, щоб глибше відчути трагічний сенс події. Таких "правил" дотримуються і нині.

Традиції Страсної п’ятниці

В Україні день відзначають особливо строго. Віряни відвідують службу у церкві та беруть участь у хресній ході, згадуючи страждання Христа. Також дотримуються суворого посту — не вживають м'яса та молочних продуктів.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Виносити сміття після обіду. У народі вірили, що після полудня з дому "йде удача", а сміття забирає добробут.

Прати та в'язати. Варто уникати "трудових рукодільних справ", щоб не порушити енергетику дому та не відволікати себе від духовного настрою.

Стригти волосся та нігті. Фізичні зміни в день суму "віднімають енергію душі".

Носити яскравий одяг. День присвячений скорботі Христа, тому яскраві кольори вважали недоречними.

Давати гроші в борг і брати позики. Ті, хто порушить це правило, ризикують залишитися без фінансової стабільності протягом року.

Планувати великі поїздки та розваги. День радили проводити тихо, у сімейному або духовному колі.

