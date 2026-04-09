Можно ли нести паску на могилы на Пасху: откуда пошла традиция

Пасхальная традиция на кладбище имеет исторические причины

Распространенная в некоторых регионах Украины традиция на Пасху идти на кладбище, а также нести туда паски или пасхальные яйца не являются частью церковного празднования. Она сформировалась под давлением обстоятельств.

Как объясняет священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк в комментарии "Телеграфу", для умерших важнее молитва, а не еда или внешние обычаи. "Лучше помолиться, вспомнить умерших с любовью и по возможности заказать за них молитву в храме", — объясняет он.

В целом церковь не исключает новых традиций, но важно, чтобы они касались содержания праздника Воскресения и не противоречили вере.

Почему люди ходят на кладбище на Пасху

Традиция празднования Пасхи на кладбищах отчасти сформировалась в советский период. Тогда сам праздник был запрещен, а за посещение храмов могли наказывать. Поэтому люди находили альтернативу — собирались на кладбищах, где контроль был меньше, и таким образом и Пасху праздновали и чествовали умерших. Отметим, в христианской традиции есть отдельный день для этого — Радоница, которая традиционно отмечается девять дней спустя после праздника. В то же время обычай оставлять пищу на могилах или устраивать там угощение имеет более глубокие корни и связан с языческой традицией тризны.

