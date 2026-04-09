Когда на Страстной неделе можно печь паски: священник назвал подходящие дни

Готовиться к празднику следует молитвой, покаянием и духовным очищением

Уже в воскресенье, 12 апреля, украинцы будут праздновать Пасху. Однако до сих пор у многих возникает вопрос: а когда же печь паски, делать генеральную уборку и т.д.

Ответ на это "Телеграфу" дал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

По словам священника, Пасха — это, в первую очередь, большой духовный и религиозный праздник, который должен сопровождаться искренней молитвой, покаянием и духовным очищением. То есть пасхальные яйца, паски и уборка — не главное.

"В то же время Церковь не запрещает и добрые народные обычаи, поэтому приготовление праздничной пищи имеет свое место — но как дополнение к внутреннему приготовлению души. Рекомендуется готовиться к Пасхе постепенно в течение Страстной недели, чтобы человек смог очистить и свой дом, и свою душу", — говорит священник.

Выходит, что даже уборка дома имеет свой духовный смысл, ведь помогает очистить пространство вокруг и мысли. Видюк добавляет: "Убирать жилье начинают уже с начала Страстной недели — в понедельник, вторник и среду. В эти дни делают генеральную уборку: моют, обустраивают жилье, выбрасывают лишнее".

До Чистого четверга, то есть 9 апреля, желательно все эти дела завершить и перейти к приготовлению пасок. Этот пасхальный хлеб не просто сладкая сдобная булочка, он имеет свой глубокий смысл, поэтому готовить его нужно с чистыми мыслями, в покое и с молитвой.

"Сам Чистый четверг имеет особое значение — это день очищения, когда люди не только приходят в порядок дом, но и стараются очиститься духовно: молятся, исповедуются, причащаются. Печь паски по традиции лучше всего именно в Чистый четверг. Считается, что это нужно делать с чистыми мыслями, в покое и молитве", — говорит священик.

Также выпекать паски можно и в Великую субботу, как и делать пасхальные яйца, и готовить дом к воскресенью. Однако запрещено делать что-либо именно в Страстную пятницу, ведь это день скорби, когда вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

