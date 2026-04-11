Постоянно проигрывает жене. Буданов раскрыл планы на Пасху и неожиданную семейную тайну (видео)

Глава ГУР поделился личным

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов поделился планами на грядущую Пасху и рассказал, как обычно проходит праздничный день в его семье. Несмотря на плотный график и войну, разведчик находит время для сохранения старых традиций.

Праздничное утро главный разведчик страны планирует начать с духовного — посещения церкви вместе с женой Марианной. Об этом он рассказал в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец.

Буданов также с улыбкой признался, что в их семье не обходится без традиционных развлечений. В частности, супруги обязательно устраивают "битву яйцами". По словам главы ГУР, в этом противостоянии удача обычно не на его стороне: он в шутку добавил, что чаще всего проигрывает жене.

Руководитель ГУР подчеркнул, что столь простые семейные ритуалы сегодня имеют особое значение. По его словам, именно традиции дарят ощущение стабильности и психологического комфорта, которые критически важны для каждого украинца в условиях полномасштабной войны.

Недавно сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил России перемирие на Пасху. В РФ долгое время оставляли без ответа это предложение, однако позже Путин якобы объявил о "праздничной тишине".