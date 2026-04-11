Постійно програє дружині. Буданов розкрив плани на Великдень і неочікувану сімейну таємницю (відео)

Очільник ГУР поділився особистим

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов поділився планами на прийдешній Великдень та розповів, як зазвичай минає святковий день у його родині. Попри щільний графік та війну, розвідник знаходить час для збереження давніх традицій.

Святковий ранок головний розвідник країни планує розпочати з духовного — відвідин церкви разом із дружиною Маріанною. Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Буданов також з усмішкою зізнався, що в їхній сім’ї не обходиться без традиційних розваг. Зокрема, подружжя обов’язково влаштовує "битву яйцями". За словами очільника ГУР, у цьому протистоянні удача зазвичай не на його боці: він жартома додав, що найчастіше програє дружині.

Керівник ГУР наголосив, що такі прості сімейні ритуали сьогодні мають особливе значення. За його словами, саме традиції дарують відчуття стабільності та психологічного комфорту, які є критично важливими для кожного українця в умовах повномасштабної війни.

Нещодавно повідомлялось, що президент Володимир Зеленський запропонував Росії перемирʼя на Великдень. У РФ довгий час залишали без відповіді цю пропозицію, проте пізніше Путін нібито оголосив про "святкову тишу".