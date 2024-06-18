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"Рататуй бежит": Львов атаковали крысы, власти взялись за проблему всерьез (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Грызуны не боятся людей
Грызуны не боятся людей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Крысы являются переносчиками заболеваний

Во Львове расплодились крысы — они бегают по центру города, не особо боясь людей и даже кусают детей. Опасных грызунов будут травить в центре города.

"Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась с появлением грызунов, мы приняли решение провести сплошную дератизацию в Галицком районе", — говорится в сообщении Львовского горсовета.

Отмечается, что для того, чтобы препятствовать размножению крыс, из подвалов должны убрать твердые бытовые отходы и другие посторонние предметы. В горсовете подчеркнули, что яд, который будет использоваться для дератизации, не представляет угрозы для котов и собак.

"Дератизационные мероприятия будут включать: использование специальных средств для уничтожения грызунов; обработку общественных мест, подвальных помещений; проведение профилактических мер по предотвращению повторного появления грызунов", — рассказали в Галицкой районной администрации.

Крысы докучали Львову и в прошлом году. Вот прошлогодние кадры, как грызуны разгуливают в центре города.

Стоит отметить, что центр Львова собирает множество туристов и крысы там не только неприятное, но и опасное явление. Эти грызуны являются разносчиками ряда заболеваний.

На днях крыса укусила девочку на улице Пасечная, 51. Увидев грызуна, дети сначала восхитились: "Рататуй бежит", но он оказался агрессивным и вцепился девочке в руку. Отмечается, что крысы спокойно разгуливают по городу, не опасаясь людей.

Как сообщал "Телеграф", крыс недавно заметили и пассажиры столичного метро. Грызуны дрались за кусочек пиццы, их возня попала на видео.

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#Дети #Львов #Крысы