Удержитесь от сплетен и не обижайте пчел: что запрещено делать в праздник 17 апреля

Сегодня верующие почитают преподобного Симеона Персидского

В этот день, 17 апреля, по новому церковному календарю отмечается важный праздник — День памяти преподобного Симеона Персидского. По старому стилю этот день отмечался 4 апреля.

Какой сегодня церковный праздник?

Согласно церковному преданию, Симеон был глубоко верующим подвижником и возглавлял христианскую общину в Персии в эпоху жестоких государственных репрессий. В этот период за отказ отречься от своих убеждений христиане подвергались массовым преследованиям, причем основной удар со стороны властей приходился именно на духовных наставников.

Преподобный Симеон проявил исключительное мужество, не отступив от Христа даже под угрозой судов и мучительных пыток. Его верность вере до самой смерти сделала его в христианской традиции символом непоколебимой стойкости, смирения и абсолютной преданности Богу.

Что нельзя делать в этот день?

Нельзя ругаться, ссориться, скандалить и проявлять агрессию.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит.

Запрещено сплетничать, обсуждать кого-то — это к проблемам.

Нельзя никого обижать, особенно животных.

Старайтесь не убивать пчел, к ним нужно относиться с уважением.

Погодные приметы на 17 апреля

Если идет дождь — весна будет "сырой", а лето влажным.

Если много сережек на ольхе — будет хороший урожай овса и ячменя.

Если слышно сверчков — весна уже настоящая, будет тепло.

