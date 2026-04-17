Утримайтеся від пліток і не ображайте бджіл: що заборонено робити у свято 17 квітня

Цього дня, 17 квітня, за новим церковним календарем відзначається важливе свято – День пам’яті преподобного Симеона Перського. За старим стилем цей день відзначався 4 квітня.

"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято та які заборони існують на цей день.

Яке сьогодні церковне свято?

Згідно з церковним переказом, Симеон був глибоким віруючим подвижником і очолював християнську громаду в Персії в епоху жорстоких державних репресій. У цей період за відмову зректися своїх переконань християни зазнавали масових переслідувань, причому основний удар з боку влади припадав саме на духовних наставників.

Преподобний Симеон виявив виняткову мужність, не відступивши від Христа навіть під загрозою судів та болісних тортур. Його вірність вірі до самої смерті зробила його в християнській традиції символом непохитної стійкості, смирення та абсолютної відданості Богові.

Що не можна робити цього дня?

Не можна лаятися, сваритися, скандалити та виявляти агресію.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Заборонено розпускати плітки, обговорювати когось — це до проблем.

Не можна нікого ображати, особливо тварин.

Намагайтеся не ображати і не вбивати бджіл — до них потрібно ставитись з повагою.

Весна в Україні. Фото: freepik.com

Погодні прикмети на 17 квітня

Якщо йде дощ — весна буде "сирою", а літо вологим.

Якщо багато сережок на вільсі — буде добрий урожай вівса та ячменю.

Якщо чути цвіркунів — весна вже справжня, буде тепло.

