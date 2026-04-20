Посадил и забыл: 5 растений, которые вырастут в густой забор без лишних хлопот

Рассказываем, что можно посадить на участке вместо строительства забора — это недорого, экологично, а еще очень красиво

Живая изгородь может обеспечить вашему саду уединение, структуру и зелень круглый год, но не каждый вид требует постоянного ухода. Особенно для начинающих садоводов выбор неприхотливого варианта может иметь решающее значение, позволяя легко добиться желаемого результата без постоянной обрезки и хлопот.

Помимо того, что живая изгородь служит естественной ширмой, она также помогает снизить ветер и шум, а также поддерживает дикую природу.

Ключевым моментом является выбор сортов, которые естественным образом сохраняют свою форму и не требуют частой обрезки.

1. Бирючина

Живая изгородь из бирючины — невероятно популярный выбор, и это неспроста. Она доступна по цене, её легко найти в большинстве садовых центров, и она идеально подходит для начинающих. Если немного увлечься обрезкой, она быстро восстановится, что делает её очень неприхотливым вариантом.

2. Лавровишня

Это хорошо знакомое, выносливое вечнозеленое растение отвечает всем требованиям надежности и привлекательности круглый год. Выносливое и неприхотливое, оно хорошо себя чувствует в самых разных условиях, что делает его надежным выбором для многих садов.

3. Японский падуб

Эта зеленая изгородь — отличная альтернатива самшиту, хороший выбор для тех, кто любит аккуратный, структурированный вид. Она хорошо подходит для создания формальных живых изгородей, топиарных фигур, бордюров и окантовки, придавая изысканный вид, будучи при этом универсальной и легко поддающейся формовке.

4. Калина

Эта привлекательная вечнозеленая живая изгородь обеспечивает красивый вид круглый год, а цветы и ягоды придают живой изгороди особенно эстетичный вид.. Она неприхотлива и требует лишь легкой обрезки для поддержания формы.

5. Барбарис

Красивый, видный и к тому же колючий — это вариант для живой изгороди еще и похвастается мощной защитой от нежеланных гостей. Барбарис прекрасно справляется с функцией живой изгороди, требуя лишь иногда обрезки

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за каких 5 ошибок розы не радуют вас цветением.