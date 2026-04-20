Посадил и забыл: 5 растений, которые вырастут в густой забор без лишних хлопот
Рассказываем, что можно посадить на участке вместо строительства забора — это недорого, экологично, а еще очень красиво
Живая изгородь может обеспечить вашему саду уединение, структуру и зелень круглый год, но не каждый вид требует постоянного ухода. Особенно для начинающих садоводов выбор неприхотливого варианта может иметь решающее значение, позволяя легко добиться желаемого результата без постоянной обрезки и хлопот.
Помимо того, что живая изгородь служит естественной ширмой, она также помогает снизить ветер и шум, а также поддерживает дикую природу.
Ключевым моментом является выбор сортов, которые естественным образом сохраняют свою форму и не требуют частой обрезки.
1. Бирючина
Живая изгородь из бирючины — невероятно популярный выбор, и это неспроста. Она доступна по цене, её легко найти в большинстве садовых центров, и она идеально подходит для начинающих. Если немного увлечься обрезкой, она быстро восстановится, что делает её очень неприхотливым вариантом.
2. Лавровишня
Это хорошо знакомое, выносливое вечнозеленое растение отвечает всем требованиям надежности и привлекательности круглый год. Выносливое и неприхотливое, оно хорошо себя чувствует в самых разных условиях, что делает его надежным выбором для многих садов.
3. Японский падуб
Эта зеленая изгородь — отличная альтернатива самшиту, хороший выбор для тех, кто любит аккуратный, структурированный вид. Она хорошо подходит для создания формальных живых изгородей, топиарных фигур, бордюров и окантовки, придавая изысканный вид, будучи при этом универсальной и легко поддающейся формовке.
4. Калина
Эта привлекательная вечнозеленая живая изгородь обеспечивает красивый вид круглый год, а цветы и ягоды придают живой изгороди особенно эстетичный вид.. Она неприхотлива и требует лишь легкой обрезки для поддержания формы.
5. Барбарис
Красивый, видный и к тому же колючий — это вариант для живой изгороди еще и похвастается мощной защитой от нежеланных гостей. Барбарис прекрасно справляется с функцией живой изгороди, требуя лишь иногда обрезки
Фото: wikipedia.org
