Забудьте о химчистке: копеечное средство из кухни, которое сделает ваш ковер "новым" за ночь

Ковер может выглядеть чистым, но на самом деле скрывать пыль, запахи и грязь, которые не всегда видны невооруженным глазом. Многие сразу тянутся к дорогим средствам или химии, даже не подозревая, что эффективное решение уже есть на кухне.

По данным издания idealhome, есть простой метод, который занимает минимум времени и не вредит ни здоровью, ни покрытию. Этот лайфхак позволяет быстро освежить ковер без лишних усилий – и результат действительно заметен уже после первого раза.

Как очистить ковер

Сам процесс очищения максимально прост и не требует специальных навыков. Сначала ковер нужно тщательно пропылесосить, чтобы убрать пыль и мелкую грязь. Далее равномерно рассыпать соду по поверхности, слегка втереть ее щеткой и оставить на несколько часов, а лучше – на ночь. После этого достаточно еще раз пропылесосить ковер, и он будет выглядеть гораздо свежее.

Сода действует как природный абсорбент — она впитывает влагу, нейтрализует запахи и помогает "вытащить" часть загрязнений из волокон ковра. Именно поэтому ее часто используют для быстрой уборки, когда нет времени или желания применять сложные средства.

Как очистить ковер | Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Чем длиннее сода контактирует с поверхностью, тем эффективнее она работает. Перед применением также следует проверить метод на незаметном участке, особенно если речь идет о деликатных материалах. Для сложных или устаревших пятен этот способ может быть недостаточным, но как быстрое и безопасное решение для ежедневного ухода это идеальное решение.

Как избавиться от пятен на ковре

В западных источниках советуют использовать пену для бритья как альтернативу чистящим средствам. Ее наносят на пятно, оставляют на 10–15 минут, затем вытирают влажной тканью. Она хорошо справляется с бытовыми загрязнениями и не повреждает ткань.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить сковороду от нагара. Американка показала действенный способ.