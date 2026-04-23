Юрьев день 23 апреля. Как провести этот праздник, чтобы не привлечь неприятности в семью

Лучше избегать сегодня долгов и острых предметов

В четверг, 23 апреля, православные верующие и греко-католики по новоюлианскому церковному календарю вспоминают Георгия Каппадокийского, более известного как Георгий (Юрий) Победоносец.

Георгий родился в Каппадокии в семье христиан. Его отец принял мученическую смерть за веру во Христа, а мать позже переселилась в Палестину, где воспитала сына. В юности он поступил на службу в римское войско, где благодаря отваге заслужил уважение императора Диоклетиана.

Когда начались жестокие гонения на христиан, Георгий открыто выступил против приказов правителя. Он раздал свое имущество бедным и публично исповедал веру во Христа, за что был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам. Однако он чудом исцелялся. В итоге святого казнили, но перед смертью Георгия совершил последнее чудо — молитвой разрушил идолов в языческом храме.

В народе 23 апреля отмечается Юрьев день — славянское название праздника. Он начинал "юрьево" полугодие — период, когда пастухи выгоняли скот на пастбища, а крестьяне занимались выращиванием урожая. В этот день ходили друг к другу в гости, варили пиво, "открывали" землю и исполняли особые обрядовые песни — "ладування".

Основные запреты на 23 апреля

Рукоделие и острые предметы . Запрещено шить, вязать, пользоваться ножницами, расческами и щетками — считается, что это "зашьет" или "запутает" удачу.

. Запрещено шить, вязать, пользоваться ножницами, расческами и щетками — считается, что это "зашьет" или "запутает" удачу. Ссоры и злословие . День следует провести в мире и согласии. Конфликты, ругань и злость могут принести горести.

. День следует провести в мире и согласии. Конфликты, ругань и злость могут принести горести. Работа с шерстью . Не рекомендуется работать с шерстью, даже трогать шерстяные нити, чтобы не привлечь неприятности.

. Не рекомендуется работать с шерстью, даже трогать шерстяные нити, чтобы не привлечь неприятности. Отношение к животным . Нельзя обижать животных, охотиться или забивать скот.

. Нельзя обижать животных, охотиться или забивать скот. Финансы . Лучше не давать в долг или пересчитывать деньги — можно потерять финансовое благополучие.

. Лучше не давать в долг или пересчитывать деньги — можно потерять финансовое благополучие. Тяжелый труд. Не стоит работать в поле или саду — урожай может пропасть.

Народные приметы 23 апреля

Сильный дождь – вырастет много травы, а значит, будет много сена для скота.

Иней на деревьях – до богатого урожая гречихи.

Ветер с севера — до холодного лета, с юга — до богатого урожая зерновых.

Звездная ночь – к хорошему урожаю гороха и ягод.

Если на Юрия береза ​​уже распустилась, а ольха еще нет – лето будет сухим.

Стоит отметить, что в 2026 году святого почитают в поминальную неделю. Она началась после Антипасхи (Красной горки).