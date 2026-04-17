Выбрасывать нельзя? Что делать с освященной паской и яйцами после Пасхи

Пасха — время радости и духовного обновления, однако после праздника перед многими встает практический и в то же время деликатный вопрос: как правильно поступить с остатками освященных блюд?

Традиционные паски и крашенки — это не просто еда, а символы, к которым христиане относятся с особым почтением. Кроме того, способ утилизации этих остатков имеет серьезные последствия для экологии. Детальнее рассказывает "Телеграф".

Экологическая проблема

По данным Государственной экологической инспекции, после пасхальных праздников объем бытовых отходов в Украине увеличивается на 15-20%. На свалки массово попадают пластиковые обертки, остатки еды, цветы и одноразовая посуда — и зачастую все это без какой-либо сортировки.

Еда, освященная в церкви, считается святыней. Выбрасывать ее в мусорник вместе с бытовыми отходами — это не просто пренебрежение традициями, но и духовное упущение. Если у вас остались продукты, которые уже нельзя употребить в пищу, церковь и народные обычаи советуют:

Сжечь: если есть такая возможность (например, в печи), а пепел развеять или закопать.

если есть такая возможность (например, в печи), а пепел развеять или закопать. Закопать в землю: обязательно в "чистом", безлюдном месте, где не ходят люди и животные (например, в саду под деревом).

обязательно в "чистом", безлюдном месте, где не ходят люди и животные (например, в саду под деревом). Отдать животным: если продукты еще свежие и не испортились, ими можно покормить птиц или домашних животных.

Это касается и яичной скорлупы. Экологи подчеркивают: не стоит выбрасывать ее бездумно. Она легко компостируется и может стать отличным удобрением для почвы.

Как сортировать остатки праздника

Помимо еды, после праздников остается много декора и упаковки. Чтобы не превращать светлый праздник в экологическую проблему, придерживайтесь простых правил сортировки:

Бумага и картон. Бумажные формы от пасок, салфетки и коробки отправляйте в контейнер для макулатуры или в компост. Пластик. Ленты, пленку и упаковку сортируйте согласно маркировке и выбрасывайте в соответствующие контейнеры. Стекло и металл. Стеклянную тару и металлические элементы декора сдавайте на переработку. Опасные отходы. Если вы использовали электронные лампадки, помните — батарейки категорически нельзя выбрасывать в общий мусор. Они пожароопасны и токсичны, поэтому их нужно сдавать в специальные пункты приема вторсырья. Это же касается и неисправных электроприборов.

