Юріїв день 23 квітня. Як провести це свято, щоб не притягнути неприємності у родину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Краще уникати сьогодні боргів та гострих предметів
У четвер, 23 квітня, православні віряни та греко-католики за новоюліанським церковним календарем згадують Георгія Каппадокійського, більш відомого як Георгій (Юрій) Переможець.
Георгій народився в Каппадокії у сім’ї християн. Його батько прийняв мученицьку смерть за віру в Христа, а мати пізніше переселилася до Палестини, де виховала сина. В юності він вступив на службу в римське військо, де завдяки відвазі заслужив на повагу імператора Діоклетіана.
Коли почалися жорстокі переслідування на християн, Георгій відкрито виступив проти наказів правителя. Він роздав своє майно бідним і публічно сповідав віру в Христа, за що був ув’язнений і підданий тортурам. Однак він дивом зцілювався. У результаті святого стратили, але перед смертю Георгій здійснив останнє чудо — молитвою зруйнував ідолів у язичницькому храмі.
У народі 23 квітня відзначається Юріїв день – слов’янська назва свята. Він розпочинав "юр'єве" півріччя — період, коли пастухи виганяли худобу на пасовища, а селяни займалися вирощуванням урожаю. Цього дня ходили один до одного в гості, варили пиво, "відкривали" землю та виконували особливі обрядові пісні — ладування.
Основні заборони на 23 квітня
- Рукоділля та гострі предмети. Заборонено шити, в’язати, користуватися ножицями, гребінцями та щітками — вважається, що це "зашиє" або "заплутає" удачу.
- Сварки та злослів’я. День слід провести у мирі та злагоді. Конфлікти, лайка та злість можуть принести прикрощі.
- Робота з вовною. Не рекомендується працювати з вовною, навіть чіпати вовняні нитки, щоб не привабити неприємності.
- Ставлення до тварин. Не можна ображати тварин, полювати чи забивати худобу.
- Фінанси. Краще не позичати або перераховувати гроші — можна втратити фінансовий добробут.
- Тяжка праця. Не варто працювати в полі чи саду – урожай може зникнути.
Народні прикмети 23 квітня
- Сильний дощ – виросте багато трави, отже, буде багато сіна для худоби.
- Іній на деревах – до багатого врожаю гречки.
- Вітер із півночі — до холодного літа, з півдня — до багатого врожаю зернових.
- Зоряна ніч – до гарного врожаю гороху та ягід.
- Якщо на Юрія береза вже розпустилася, а вільха ще ні – літо буде сухим.
Варто зазначити, що у 2026 році святого шанують у поминальний тиждень. Він почався після Антипасхи (Червоної гірки).