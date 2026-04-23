Юріїв день 23 квітня. Як провести це свято, щоб не притягнути неприємності у родину

Краще уникати сьогодні боргів та гострих предметів

У четвер, 23 квітня, православні віряни та греко-католики за новоюліанським церковним календарем згадують Георгія Каппадокійського, більш відомого як Георгій (Юрій) Переможець.

Георгій народився в Каппадокії у сім’ї християн. Його батько прийняв мученицьку смерть за віру в Христа, а мати пізніше переселилася до Палестини, де виховала сина. В юності він вступив на службу в римське військо, де завдяки відвазі заслужив на повагу імператора Діоклетіана.

Коли почалися жорстокі переслідування на християн, Георгій відкрито виступив проти наказів правителя. Він роздав своє майно бідним і публічно сповідав віру в Христа, за що був ув’язнений і підданий тортурам. Однак він дивом зцілювався. У результаті святого стратили, але перед смертю Георгій здійснив останнє чудо — молитвою зруйнував ідолів у язичницькому храмі.

У народі 23 квітня відзначається Юріїв день – слов’янська назва свята. Він розпочинав "юр'єве" півріччя — період, коли пастухи виганяли худобу на пасовища, а селяни займалися вирощуванням урожаю. Цього дня ходили один до одного в гості, варили пиво, "відкривали" землю та виконували особливі обрядові пісні — ладування.

Основні заборони на 23 квітня

Рукоділля та гострі предмети . Заборонено шити, в’язати, користуватися ножицями, гребінцями та щітками — вважається, що це "зашиє" або "заплутає" удачу.

. Заборонено шити, в’язати, користуватися ножицями, гребінцями та щітками — вважається, що це "зашиє" або "заплутає" удачу. Сварки та злослів’я . День слід провести у мирі та злагоді. Конфлікти, лайка та злість можуть принести прикрощі.

. День слід провести у мирі та злагоді. Конфлікти, лайка та злість можуть принести прикрощі. Робота з вовною . Не рекомендується працювати з вовною, навіть чіпати вовняні нитки, щоб не привабити неприємності.

. Не рекомендується працювати з вовною, навіть чіпати вовняні нитки, щоб не привабити неприємності. Ставлення до тварин . Не можна ображати тварин, полювати чи забивати худобу.

. Не можна ображати тварин, полювати чи забивати худобу. Фінанси . Краще не позичати або перераховувати гроші — можна втратити фінансовий добробут.

. Краще не позичати або перераховувати гроші — можна втратити фінансовий добробут. Тяжка праця. Не варто працювати в полі чи саду – урожай може зникнути.

Народні прикмети 23 квітня

Сильний дощ – виросте багато трави, отже, буде багато сіна для худоби.

Іній на деревах – до багатого врожаю гречки.

Вітер із півночі — до холодного літа, з півдня — до багатого врожаю зернових.

Зоряна ніч – до гарного врожаю гороху та ягід.

Якщо на Юрія береза ​​вже розпустилася, а вільха ще ні – літо буде сухим.

Варто зазначити, що у 2026 році святого шанують у поминальний тиждень. Він почався після Антипасхи (Червоної гірки).