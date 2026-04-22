Забудьте о куртках: когда именно в Киев может прийти аномальное тепло

В Киеве после продолжительного похолодания может вернуться настоящее весеннее тепло. Температура воздуха станет постепенно подниматься с понедельника, 27 апреля.

Согласно данным прогностической модели WeatherNext 2, после продолжительного периода холода воздушные массы прогреются до +23 градусов, хотя вместе с потеплением в город придут и характерные для этого времени весенние осадки.

В понедельник, 27 апреля, небо будет покрыто облаками, однако днем температура уже поднимется до +16°C. Ночной холод также начнет отступать – столбики термометров не будут опускаться ниже +6°C, что означает окончательное прекращение ночных заморозков.

Какая будет погода в Киеве. Прогноз WeatherNext 2

Уже во вторник, 28 апреля, солнце светит яснее, а воздух прогреется до +18°C. Осадков в этот день по прогнозу WeatherNext 2 не ожидается.

Настоящий температурный скачок ожидается в середине недели. В среду в Киеве прогнозируется до +21°C. В четверг наступит пик тепла — воздух раскалится до +23°C. В эти дни осадков не ожидается, а ветер будет едва ощутимым, что создаст идеальные условия для длительного пребывания на улице.

Какая будет погода в начале мая

Начало мая встретит столицу не менее теплыми показателями. В пятницу, 1 мая, несмотря на высокую дневную температуру около + 19°C, возможен небольшой теплый дождь. Суббота пройдет под знаком переменной облачности с показателем 18 градусов, а в воскресенье, 3 мая, интенсивность осадков может усилиться.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Официальные данные Укргидрометцентра рисуют гораздо более скромную картину. Согласно их прогнозу, с 27 апреля по 1 мая столицу накроют дожди, а температурные показатели днем будут колебаться от +7 до +13 градусов, в то время как ночи останутся критически холодными — от +1 до +4 градусов.

