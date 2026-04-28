Стабильных "плюсов" придется подождать: стало известно, когда в Харькове может потеплеть

Осадки будут периодически накрывать город

Погода в Харькове улучшится. Однако стабильное тепло придется подождать.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на прогностическую модель WeatherNext 2. Мы расскажем, чего ждать от погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Финальные холода и осадки

До конца апреля в городе еще задержится холодная погода. В течение 28-30 апреля дневная температура не поднимется выше +9°C. Ночи будут критически холодными до +1°C, поэтому вероятность заморозков остается высокой. Также в эти дни возможен дождь с мокрым снегом.

Какая будет погода в Харькове. Прогноз WeatherNext 2.

Когда начнет возвращаться тепло

Постепенное повышение температуры начнется с началом нового месяца:

1 – 3 мая: воздух прогреется до +10…+13°C , что станет началом стабилизации погоды.

воздух прогреется до , что станет началом стабилизации погоды. 4 – 5 мая: ожидается уверенный подъем до +16…+18°C. В этот период возможны небольшие дожди.

Дата настоящего потепления

По данным WeatherNext 2, солнечная и по-настоящему теплая погода установится в Харькове 6 – 7 мая. В эти дни ожидается пик потепления – столбики термометров покажут +21…+22°C. Осадки прекратятся, а небо наконец-то прояснится.

Что пишет Укргидрометцентр

Следует отметить, что данные Украинского гидрометцентра несколько отличаются от показателей искусственного интеллекта. В частности, государственные синоптики прогнозируют пик тепла на понедельник, 4 мая, с температурой до +19°C. На 5–7 мая Гидрометцентр обещает дожди и снижение дневной температуры до +13…+16°C. Таким образом, вопрос стабильного потепления без осадков остается дискуссионным. Ситуация прояснится уже в ближайшие дни после обновления синоптических карт.

Прогноз Укргидрометцентра

