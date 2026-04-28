Стабільних "плюсів" доведеться почекати: стало відомо, коли у Харкові може потеплішати

Погода у Харкові покращиться. Проте стабільне тепло доведеться почекати.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на прогностичну модель WeatherNext 2. Ми розповімо, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Фінальні холоди та опади

До кінця квітня у місті ще затримається холодна погода. Протягом 28–30 квітня денна температура не підніметься вище +9°C. Ночі будуть критично холодними — до +1°C, тому ймовірність заморозків залишається високою. Також у ці дні можливий дощ із мокрим снігом.

Якою буде погода у Харкові. Прогноз WeatherNext 2.

Коли почне повертатися тепло

Поступове підвищення температури розпочнеться з початком нового місяця:

1 – 3 травня: повітря прогріється до +10…+13°C , що стане початком стабілізації погоди.

повітря прогріється до , що стане початком стабілізації погоди. 4 – 5 травня: очікується впевнений підйом до +16…+18°C. У цей період можливі невеликі весняні дощі.

Дата справжнього потепління

За даними WeatherNext 2, сонячна та по-справжньому тепла погода встановиться у Харкові 6 – 7 травня. У ці дні очікується пік потепління — стовпчики термометрів покажуть +21…+22°C. Опади припиняться, а небо нарешті проясниться.

Що пише Укргідрометцентр

Варто зауважити, що дані Українського гідрометцентру дещо відрізняються від показників штучного інтелекту. Зокрема, державні синоптики прогнозують пік тепла на понеділок, 4 травня, з температурою до +19°C. Натомість на 5–7 травня Гідрометцентр обіцяє дощі та зниження денної температури до +13…+16°C. Таким чином, питання стабільного потепління без опадів залишається дискусійним. Ситуація проясниться вже найближчими днями після оновлення синоптичних карт.

Прогноз Укргідрометцентру

