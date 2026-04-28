Забудьте о куртках: когда именно в Киев может прийти тепло

Высоких температур первое время не будет

Погода в Киеве может улучшиться в мае. В последний месяц весны придет долгожданное потепление, наконец вытеснит холодный арктический фронт.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Телеграф подробнее расскажет, чего ждать от погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Как пишет WeatherNext 2, первая волна стабилизации погоды ожидается уже в период с 1 по 4 мая, когда дневная температура поднимется до +16°C…+18°C, а ночное похолодание наконец-то отступят. Однако настоящий перелом в погоде произойдет с 5 мая : именно с этого дня прогнозируется тепло, когда столбики термометров преодолеют рубеж в +20°C и будут держаться в пределах +21°C…+23°C.

Погода в Киеве. Прогноз – прогностическая модель WeatherNext 2

Майская "волна свежести" и облачное небо

Май в 2026 году обещает быть умеренным в плане осадков, однако прогностическая модель WeatherNext 2 советуют не расслабляться из-за возможных погодных сюрпризов. Уже во второй декаде месяца, с 11 по 20 мая, киевлянам предстоит небольшая "волна свежести", когда температурные показатели могут несколько снизиться до отметок +18°C…+21°C.

Погода в Киеве. Прогноз – прогностическая модель WeatherNext 2

Жара и первые грозы: прогноз на финал месяца

Настоящее лето посетит столицу уже в третьей декаде месяца. После 21 мая воздух начнет стремительно прогреваться, и столбики термометров уверенно зафиксируются на уровне +24°C…+25°C.

Погода в Киеве. Прогноз – прогностическая модель WeatherNext 2, фото создано ИИ

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра

Согласно последним данным Укргидрометцентра, начало мая в столице также скажется тенденцией к постепенному потеплению. Специалисты отмечают, что с 1 по 4 мая дневная температура будет колебаться в пределах +10…+14°C, а ночные показатели поднимутся до +8°C.

Настоящий температурный прорыв ожидается ближе к середине недели, когда 6 и 7 мая столбики термометров достигнут меток +20…+21°C. Несмотря на кратковременные дожди во вторник и четверг, общий фон будет оставаться теплым.

