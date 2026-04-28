Терпеть осталось недолго: назван день, когда Одессу может "прогреть" до +22

Зимние вещи не понадобятся

Погода в Одессе в ближайшие дни будет переменчивой. Однако тенденция к стабильному потеплению уже становится очевидной.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. "Телеграф" подробнее расскажет, чего ждать от погоды.

Примечание : Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

В частности, 28 и 29 апреля температура воздуха будет днем колебаться в пределах +12°C.…+14°C, а небо в основном будет оставаться пасмурным. Уже в среду, 30 апреля, к облачности добавятся дожди, однако ночные показатели станут выше и зафиксируются на отметке +8°C.

Погода в Одессе. Прогноз — WeatherNext 2

Когда в Одессу придет настоящая жара

Ситуация начнет меняться с началом мая, когда солнце будет чаще просматриваться сквозь облака. Уже второго мая ожидается солнечная погода, а дневная температура постепенно поднимется до +15°C.…+16°C. Это станет первым этапом потепления, который синоптики называют предварительным перед настоящим майским теплом.

Погода в Одессе. Прогноз — WeatherNext 2

Наиболее ощутимый скачок температуры произойдет после 8 мая, когда воздушные массы позволят столбикам термометров достичь отметок +20°C.…+22°C. В этот период жители и гости города смогут окончательно отказаться от курток, хотя у самого побережья все еще будет чувствоваться дыхание моря. Поскольку вода прогрелась только до +11°C, прохладный бриз будет делать воздух на набережной на несколько градусов холоднее, чем в центре города.

Фото создано ИИ на основе прогноза WeatherNext 2

Прогноз Укргидрометцентра

Согласно данным Укргидрометцентра начало мая встретит одесситов прохладой и дождями, а температура воздуха 3 мая не превысит скромные +9°C. Первые дни недели будут оставаться влажными с дневными показателями в пределах +12°C…+13°C. Синоптики отмечают, что по-настоящему погода улучшится только 7 мая, когда небо прояснится, а столбики термометров уверенно поднимутся до +21°C. Настоящее потепление начнется с четверга, открывая период стабильного весеннего тепла без существенных осадков.

