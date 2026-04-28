Терпіти залишилося недовго: названо день, коли Одесу може "прогріти" до +22

Зимові речі не знадобляться

Погода в Одесі найближчими днями буде мінливою. Проте тенденція до стабільного потепління вже стає очевидною.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Зокрема, 28 та 29 квітня температура повітря вдень коливатиметься в межах +12°C.…+14°C, а небо переважно залишатиметься похмурим. Вже у середу, 30 квітня, до хмарності додадуться дощі, проте нічні показники стануть дещо вищими і зафіксуються на позначці +8°C.

Погода в Одесі. Прогноз - WeatherNext 2

Коли в Одесу прийде справжня спека

Ситуація почне змінюватися з початком травня, коли сонце частіше проглядатиме крізь хмари. Вже другого травня очікується переважно сонячна погода, а денна температура поступово підніметься до +15°C.…+16°C. Це стане першим етапом потепління, який синоптики називають підготовчим перед справжнім травневим теплом.

Найбільш відчутний стрибок температури відбудеться після 8 травня, коли повітряні маси дозволять стовпчикам термометрів сягнути позначок +20°C.…+22°C. У цей період мешканці та гості міста зможуть остаточно відмовитися від курток, хоча біля самого узбережжя все ще відчуватиметься дихання моря. Оскільки вода прогрілася лише до +11°C, прохолодний бриз робитиме повітря на набережній на кілька градусів холоднішим, ніж у середмісті.

Фото створено ШІ на основі прогнозу WeatherNext 2

Прогноз Укргідрометцентру

Згідно з даними Укргідрометцентру, початок травня зустріне одеситів прохолодою та дощами, а температура повітря 3 травня не перевищить скромні +9°C. Перші дні тижня також залишатимуться вологими з денними показниками в межах +12°C…+13°C. Синоптики зазначають, що по-справжньому погода покращиться тільки 7 травня, коли небо проясниться, а стовпчики термометрів впевнено піднімуться до позначки +21°C. Справжнє потепління розпочнеться саме з четверга, відкриваючи період стабільного весняного тепла без істотних опадів.

