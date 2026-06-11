Обошел самого Роналду: автором первого гола ЧМ-2026 стал натурализованный футболист (видео)
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Бывший колумбиец забил первый гол на Мундиале
В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В матче открытия играют команды Мексики и ЮАР.
Что нужно знать
- Первый гол на ЧМ-2026 забил натурализованный мексиканец
- Киньонес ранее выступал за Колумбию
- Хулиан обошел Роналду в гонке бомбардиров в сезоне 2025/26
Автором первого гола на Мундиале стал мексиканец Хулиан Киньонес. Об этом сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.
На 9-й минуте Киньонес "обокрал" защитника гостей и мощно пальнул низом — кипер сборной ЮАР не сумел отбить мяч.
Хулиан родился в Колумбии и даже играл за "молодежку" колумбийцев, но в 2023 году решил выступать за сборную Мексики. 29-летний нападающий "Аль-Кадисии" (Эль-Хубар) в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии (33 гола). Он обошел самого Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (28 голов).
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей. Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.