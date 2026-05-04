Сначала +22 °C, затем прохлада и дожди: когда в Харьков может вернуться непогода

Несмотря на достаточно высокую дневную температуру, солнца в городе будет мало

В Харькове новая неделя начнется с почти летнего тепла, но завершится ощутимым похолоданием и дождями.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Погода будет меняться постепенно, однако контраст между началом и концом недели будет заметен.

Примечание: Этот материал не указывает на точную погоду. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

В понедельник, 4 мая, в городе ожидается +19 °C днем и +9 °C ночью, переменная облачность, но без осадков. Уже во вторник станет еще теплее — до +21 ° C, с солнечной погодой и легким южным ветром. Среда будет теплой, хотя появится вероятность кратковременного дождя.

Наиболее нестабильной станет вторая половина недели. В четверг, 7 мая, прогнозируют грозы и более сильные осадки, температура снизится до +18 °C. В пятницу похолодание усилится: до +15 °C днем и +7 °C ночью, местами возможен небольшой дождь.

В выходные погода стабилизируется, но останется прохладной. В субботу, 9 мая, ожидается свежий воздух с северным ветром и максимум +16 °C, а в воскресенье, 10 мая, до +18 °C с прояснениями и минимальной вероятностью осадков.

Однако в "Укргидрометцентре" прогнозируют, что почти вся неделя будет теплой и комфортной с температурой свыше +20 °C, а похолодание придет только в воскресенье, 10 мая. Вместе с тем в эти сутки ожидаются дожди.

