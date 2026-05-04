Спочатку +22 °C, потім прохолода і дощі: коли у Харків може повернутись негода

Не дивлячись на досить високу денну температуру, сонця у місті буде замало

У Харкові новий тиждень почнеться з майже літнього тепла, але завершиться відчутним похолоданням і дощами.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Погода буде змінюватися поступово, проте контраст між початком і кінцем тижня буде помітним.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

У понеділок, 4 травня, у місті очікується +19 °C вдень і +9 °C вночі, мінлива хмарність, але без опадів. Уже у вівторок стане ще тепліше — до +21 °C, із сонячною погодою та легким південним вітром. Середа також буде теплою, хоча з’явиться ймовірність короткочасного дощу.

Найбільш нестабільною стане друга половина тижня. У четвер, 7 травня, прогнозують грози та сильніші опади, температура знизиться до +18 °C. У п’ятницю похолодання посилиться: до +15 °C удень і +7 °C уночі, місцями можливий невеликий дощ.

На вихідних погода стабілізується, але залишиться прохолодною. У суботу, 9 травня, очікується свіже повітря з північним вітром і максимум +16 °C, а в неділю, 10 травня, — до +18 °C із проясненнями та мінімальною ймовірністю опадів.

Коли у Харкові може похолодніти протягом 4-10 травня 2026. Фото: gemini

Коли очікуються у Харкові дощі з грозою. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Однак в "Укргідрометцентрі" прогнозують, що майже увесь тиждень буде теплим і комфортним із температурою понад +20 °C, а похолодання прийде тільки у неділю, 10 травня. Разом з тим у цю добу очікуються дощі.

Коли харків'янам не варто забувати про парасольки. Фото: "Укргідрометцентр"

