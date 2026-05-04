Не прячьте теплые вещи: может ли в Днепр вернуться холод и заморозки

Настоящее тепло не заставит себя ждать

Май в Днепре начался с приятных показателей температуры воздуха. Однако жителям города следует держать теплые вещи наготове, ведь возможно похолодание.

Согласно данным прогностической модели Google DeepMind WeatherNext 2, до 5 мая Днепр будет находиться под влиянием арктического вторжения.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Столбики термометров в ночное и утреннее время могут опускаться до низких показателей. В этот период солнце попытается прогреть город, однако температура не поднимется выше +12…+17°C.

Временное потепление

Уже 6 и 7 мая в городе ожидается временное потепление, при котором воздух прогреется до +21…+23°C. Однако радоваться рано, ведь по данным Google DeepMind WeatherNext 2, в период с 8 по 12 мая Днепр снова может посетить холодный атмосферный фронт.

В эти дни ожидается ощутимое падение дневной температуры до отметок +16…+19°C, а ночные показатели термометров покажут лишь +6…+9°C. Данный период похолодания сопровождается повышенной облачностью и обильными дождями.

Когда наконец-то придет настоящее лето

Третья волна "свежести" прогнозируется на конец второй декады — примерно 18-20 мая. Температурный фон будет оставаться несколько ниже нормы и колебаться в пределах +18…+20°C днем.

Настоящая летняя стабильность придет в Днепр только в третьей декаде мая (после 21 числа). Тогда днем столбики термометров будут уверенно держаться на уровне +20…+25°C, а ночи станут по-настоящему теплыми — до +11…+15°C.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Прогноз от Укргидрометцентра выглядит более положительным и обещает постепенное прогревание воздуха в Днепре. Уже с 5 по 9 мая дневная температура будет уверенно расти от +19°C до +23°C, а ночные показатели стабилизируются в пределах +8…+11°C. Единственным пасмурным днем станет воскресенье, 10 мая, когда пройдут дожди, а отметки термометров временно упадут до +16°C. Однако уже с 12 мая лето окончательно возьмет свое, принеся в регион солнечную погоду и долгожданные +24°C.

