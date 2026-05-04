Не ховайте теплі речі: чи може у Дніпро повернутися холод і заморозки

Справжнє тепло не забариться

Травень у Дніпрі розпочався з приємних показників температури повітря. Проте мешканцям міста варто тримати теплі речі напоготові, адже можливе похолодання.

Згідно з даними прогностичної моделі Google DeepMind WeatherNext 2, до 5 травня Дніпро перебуватиме під впливом арктичного вторгнення.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Стовпчики термометрів у нічний та ранковий час можуть опускатися до низьких показників. В цей період сонце намагатиметься прогріти місто, проте температура не підніметься вище +12…+17°C.

Поглда у Дніпрі. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2,

Тимчасове потепління

Вже 6 та 7 травня у місті очікується тимчасове потепління, під час якого повітря прогріється до +21…+23°C. Проте радіти зарано, адже за даними Google DeepMind WeatherNext 2, у період з 8 по 12 травня до Дніпра знову може завітати холодний атмосферний фронт.

У ці дні очікується відчутне падіння денної температури до позначок +16…+19°C, а нічні показники термометрів покажуть лише +6…+9°C. Даний період похолодання супроводжуватиметься підвищеною хмарністю та рясними дощами.

Коли нарешті прийде справжнє літо

Третя хвиля "свіжості" прогнозується на кінець другої декади — приблизно 18–20 травня. Температурний фон залишатиметься дещо нижчим за норму і коливатиметься в межах +18…+20°C вдень.

Справжня літня стабільність прийде до Дніпра лише у третій декаді травня (після 21 числа). Тоді вдень стовпчики термометрів впевнено триматимуться на рівні +20…+25°C, а ночі стануть по-справжньому теплими — до +11…+15°C.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Прогноз від Укргідрометцентру виглядає дещо позитивнішим і обіцяє поступове прогрівання повітря у Дніпрі. Вже з 5 по 9 травня денна температура впевнено зростатиме від +19°C до +23°C, а нічні показники стабілізуються в межах +8…+11°C. Єдиним похмурим днем стане неділя, 10 травня, коли пройдуть дощі, а позначки термометрів тимчасово впадуть до +16°C. Проте вже з 12 травня літо остаточно візьме своє, принісши в регіон сонячну погоду та довгоочікувані +24°C.

