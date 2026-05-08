Просчитались, но где? В сети шквал шуток из-за ударов по Москве на 9 мая

Ожидание праздничных мероприятий сопровождается активными обсуждениями и юмористическими публикациями в интернете

Накануне 9 мая сеть наполняется шутками, мемами и ироничными публикациями о возможных ударах по Москве и появлении "неизвестных дронов" в небе над российской столицей во время празднования.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие юмористические посты на просторах социальных сетей. Подобные посты пояляются на фоне сообщений о стягивании систем противовоздушной обороны к столице РФ. Еще несколько дней назад стало известно, что российские власти решили выстроить едва ли не оборонительный круг. Часть подразделений ПВО перебрасывают в Москву из других регионов.

Более того, ПВО устанавливают на крышах правительственных зданий и, соответственно, Кремля тоже.

Мемы в сети

Но забавный момент заклюается в том, что эксперты и генералы, например, сходятся во мнении, что удары по параду не имеют никакого смысла. Есть более важные объекты на территории России или же оккупированного Крыма.

Но тем не менее, Россия стремится досконально защитить столицу, тем самым "оголяя" другие регионы, где есть не менее значимые цели.

Пользователи соцсетей как раз-таки подхватили эту ситуацию и высмеяли ее различными мемами.

Чем Украина может добраться до Москвы

Дроны с дальностью около 1000 км или более

Украина имеет линейку беспилотников, опробованных в реальных задачах, способных действовать на глубоком расстоянии. В частности это дроны "Січень" (до 1400 км), "Лютий" (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), "Ниндзя" (до 1500 км, одна о его недавнем применении данных нет).

Также имеется много дронов, имеющих расстояние удара 800-1000 км, например, "Бобер" (UJ-26). Часть из них уже долетала в российскую столицу.

Дроны с дальностью до 800 км

Еще одна группа дронов, которые могут действовать на значительной части европейской территории России, включая Москву, дроны дальностью до 800 км. Среди них:

Какие украинские ракеты и дроны способны долететь до Москвы/Инфографика "Телеграфа"

Достать в Москву могут и дальнобойные ракеты. К примеру, украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет заявленную дальность полета до 3000 км. Среди ее особенностей – полет на сверхнизких высотах. Потенциально получить может и FP-9 — модификация баллистической ракеты FP-7, которая как раз в 2026 году должна была проходить кодификацию. Ожидаемая дальность – около 800 км.

Ракета "Фламинго" - характеритика. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне 9 мая неизвестный дрон уже тревожил покой москвичей. Президент РФ Владимир Путин уже обсуждал перемирие на этот день, но не с Украиной.