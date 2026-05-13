Город засыпает, просыпаются искатели: какие запросы у Google ночью популярны в Украине

Марина Ищенко
Люди пользуются интернетом ночью. Фото Коллаж "Телеграф"

Особенно актуальными стала ситуация безопасности и свет

Круглосуточно миллионы людей в мире пользуются интернетом, а их запросы в Google, особенно ночью, поражают своей спецификой. Для украинцев ночной интернет-трафик стал не просто средством от скуки, а настоящим "пунктом несокрушимости".

За последний год "ночную жизнь" украинского Google можно разделить на несколько ключевых секторов. Об этом расскажет "Телеграф".

Энергетический и мониторинг безопасности

  • "График отключения света": неизменный лидер запросов в 2 или 3 ночи. Люди проверяют, включат ли питание под утро, чтобы успеть зарядить устройство.
  • "Карта тревог": всплеск активности во время ночных угроз, когда пользователи ищут уточненную информацию о направлении движения дронов или ракет.
  • "Зарядная станция EcoFlow": именно ночью украинцы часто переходят к покупкам товаров двойного назначения.
Мобилизация

  • "Закон 3633" : пользователи подробно разбирают нормы закона о мобилизации, ища разъяснения прав и обязанностей.
  • "Бронирование мужчин" : один из лидеров поиска, где людей интересуют критерии критически важных предприятий и процедура получения брони через "Действие".
  • "Отсрочка" : тысячи запросов касаются перечня оснований для отсрочки, правил ухода за родственниками и обучения в вузах.
  • "Мобилизация последние новости" : постоянный мониторинг изменений в правилах военного учета и сроков обновления данных.

Реалити-шоу

  • Реалити-шоу и сериалы: запрос "Холостяк 2025" стал одним из самых популярных в ночное время, рядом с ожиданием новых серий "Игры в кальмара 2" или "Венздей".
  • Спортивные события: триумфы и бои (например, запрос "Усик Дюбуа" ) заставляют тысячи людей бодрствовать, мониторя результаты в режиме реального времени.

Детские игрушки

  • "Лабубу": популярная игрушка-монстр, ставшая настоящим хитом 2025 года, часто появляется в ночных поисках родителей, пытающихся найти ее налицо в качестве подарка.
#Google #Запрос #Мобилизация #Бронирование #Воздушная тревога #Лабубу