Доставайте летние вещи: когда в Харькове может ударить аномальное тепло

Но зонтики лишними не будут

Май в Харькове готовит настоящий температурный сюрприз. Несмотря на периодические дожди, город накроет волна аномального тепла, которая заставит горожан преждевременно достать летний гардероб.

Об этом свидетельствуют данные встроенного моделирования Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" расскажет подробнее.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Лето посреди весны — когда наступит

Согласно прогнозу, настоящая жара, которая по ощущениям будет соответствовать середине лета, ожидается в два этапа. Первая волна (17–18 мая) — столбики термометров днем резко подскочат до +27°C. Ожидается ясная и сухая погода.

Погода в Харькове. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

В конце мая Харьков посетит стабильное солнце и температура до +28°C. Воздушные массы с юга принесут сухой и жаркий воздух.

Температурные "качели" и осадки

Однако путь к стабильному теплу будет сопровождаться сменой атмосферных фронтов. 14–15 мая ожидается временное понижение температуры до +20°C. В эти дни высока вероятность кратковременных грозовых дождей.

Ночная температура в течение второй половины мая будет колебаться в пределах +12 ° C ... +14 ° C, что свидетельствует об окончательном отступлении заморозков.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

В то же время, синоптики Укргидрометцентра указывают на период дождевой нестабильности перед приходом большой жары. В частности, 14 и 16 мая в Харькове ожидаются умеренные осадки, а температура будет временно колебаться от +16°C до +19°C. Постепенное прогревание начнется с понедельника, 18 мая, когда столбики термометров достигнут отметки +23°C. Уже к следующему четвергу, 21 мая воздух прогреется до солнечных +26°C, что подтверждает тенденцию к установлению настоящей летней погоды.

