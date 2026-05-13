Діставайте літні речі: коли у Харкові може вдарити аномальне тепло

Але парасольки зайвими не будуть

Травень у Харкові готує справжній температурний сюрприз. Попри періодичні дощі, місто накриє хвиля аномального тепла, яка змусить містян передчасно дістати літній гардероб.

Про це свідчать дані інтегрованого моделювання Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" розповість детальніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Літо посеред весни — коли настане

Згідно з прогнозом, справжня спека, що за відчуттями відповідатиме середині літа, очікується у два етапи. Перша хвиля (17–18 травня) — стовпчики термометрів вдень різко підскочать до +27°C. Очікується ясна та суха погода.

Погода у Харкові. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Наприкінці травня до Харкова завітає стабільне сонце та температура до +28°C. Повітряні маси з півдня принесуть сухе і жарке повітря.

Температурні "гойдалки" та опади

Проте шлях до стабільного тепла буде супроводжуватися зміною атмосферних фронтів. 14–15 травня очікується тимчасове зниження температури до +20°C. У ці дні висока ймовірність короткочасних грозових дощів.

Нічна температура протягом другої половини травня коливатиметься в межах +12°C… +14°C, що свідчить про остаточне відступлення заморозків.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Водночас синоптики Укргідрометцентру вказують на період дощової нестабільності перед приходом великої спеки. Зокрема, 14 та 16 травня у Харкові очікуються помірні опади, а температура тимчасово коливатиметься від +16°C до +19°C. Поступове прогрівання розпочнеться з понеділка, 18 травня, коли стовпчики термометрів сягнуть позначки +23°C. Вже до наступного четверга, 21 травня, повітря прогріється до сонячних +26°C, що підтверджує тенденцію до встановлення справжньої літньої погоди.

