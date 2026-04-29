Во Львове на месте убийства Ирины Фарион оставили "живой" символ (фото)

Теперь это место приобретает новое содержание

Во Львове в день рождения языковеда и общественного деятеля Ирина Фарион на месте, где она была убита летом 2024 года, появился новый символ памяти — живой. Место трагедии превратили в символ продления жизни.

Дочь София вместе с внуками высадили дерево и куст роз. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Великий Львов".

На дереве завязывают сине-желтые ленты — как тихий знак присутствия помнящих и не позволяющих этой истории исчезнуть из публичного пространства. На месте убийства языковеда также есть стела с данными о ней, и флаг Украины. Люди оставляют здесь цветы и лампадки.

Место убийства Ирины Фарион. Фото: Телеграмм-канал "Великий Львов"

Ирина Фарион была одним из самых известных украинских языковедов, которые годами активно выступали за защиту и развитие украинского языка и жестко комментировали языковую политику в Украине. 19 июля 2024 года во Львове произошло вооруженное нападение: неизвестный произвел выстрел в Фарион возле ее дома. Потерпевшую в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее жизнь медикам не удалось — она скончалась в тот же день.

На сегодняшний день дело об убийстве языковеда Ирина Фарион в суде находится на финальной стадии разбирательства, но еще не завершено приговором. Обвиняемый Вячеслав Зинченко содержится под стражей без права залога. На последних заседаниях суд неоднократно рассматривал вопрос продления меры пресечения — арест для обвиняемого систематически продлевают. Однако Зинченко устраивает "шоу" прямо в суде.

