Одна ошибка с роутером – и интернет уже не "летает": где его нельзя ставить

Маршрутизатору требуется открытое пространство

Медленный интернет не всегда является виной провайдера. Скорость и стабильность Wi-Fi в значительной степени зависят от того, где установлен роутер в квартире.

В издании "Оfeminin" рассказали, где не стоит устанавливать роутер, чтобы он работал стабильнее. Эксперты назвали около десяти таких мест в доме.

Какие места в доме могут снизить сигнал Wi-Fi

Худшим местом для устройства считается кухня. Здесь работает много техники, которые могут влиять на сигнал. В частности, микроволновка создает помехи, ведь работает на схожих частотах с Wi-Fi. А большие металлические приборы, например холодильник или посудомоечная машина, хотя и не излучают сигналов, но могут блокировать его распространение.

Проблемой также является неправильное расположение в других комнатах. К примеру, роутер за телевизором часто теряет мощность сигнала через большой экран. Подобный эффект дают и другие большие устройства – игровые консоли, приставки или аудиосистемы, создающие физические препятствия волнам.

Отдельно эксперты предостерегают от размещения роутера у аквариума или зеркал. Вода и стеклянные поверхности могут поглощать или отражать сигнал, что слабеет.

Где лучше не ставить роутер, чтобы был нормальный интернет

В то же время, даже правильное расположение не всегда спасает ситуацию. В старых домах толстые бетонные стены и металлическая арматура значительно усложняют прохождение Wi-Fi, а соседние сети могут дополнительно создавать перегрузки.

Ранее "Телеграф" писал, что на вашем Wi-Fi роутере может быть разъем, который окажется очень полезным.