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Губки летят в мусор по всему миру: чем прогрессивные хозяйки начали мыть посуду и почему

Автор
Денис Подставной
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Автор
Очищение тарелок от жира и налета
Очищение тарелок от жира и налета. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти приспособления перекрывают сразу несколько минусов губок

Домохозяйки по всему миру отказываются от губок для мытья посуды. Вместо них они используют долговечные альтернативы, которые к тому же справляются с задачами лучше.

Об этом пишет издание Nők Lapja. Авторы статьи отмечают, что кухонные губки уже давно стали основным средством для мытья посуды. Однако на самом деле у них есть целый ряд минусов:

  • неприятный запах;
  • бактерии, которые размножаются в их порах;
  • короткий срок службы;

Из-за этого многие хозяйки уже начали переходить на более практичную альтернативу — деревянные щетки с натуральными волокнами. Они закрывают сразу несколько минусов губок:

Щетка для мытья посуды
Щетка для мытья посуды. Сгенерировано Gemini
  • быстрее высыхают (а значит меньше плесени и бактерий);
  • долговечнее;
  • минимизируют контакт человека с моющими средствами из-за длинных ручек.

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