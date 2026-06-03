Губки летят в мусор по всему миру: чем прогрессивные хозяйки начали мыть посуду и почему
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Эти приспособления перекрывают сразу несколько минусов губок
Домохозяйки по всему миру отказываются от губок для мытья посуды. Вместо них они используют долговечные альтернативы, которые к тому же справляются с задачами лучше.
Об этом пишет издание Nők Lapja. Авторы статьи отмечают, что кухонные губки уже давно стали основным средством для мытья посуды. Однако на самом деле у них есть целый ряд минусов:
- неприятный запах;
- бактерии, которые размножаются в их порах;
- короткий срок службы;
Из-за этого многие хозяйки уже начали переходить на более практичную альтернативу — деревянные щетки с натуральными волокнами. Они закрывают сразу несколько минусов губок:
- быстрее высыхают (а значит меньше плесени и бактерий);
- долговечнее;
- минимизируют контакт человека с моющими средствами из-за длинных ручек.
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