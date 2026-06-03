Губки летят в мусор по всему миру: чем прогрессивные хозяйки начали мыть посуду и почему

Эти приспособления перекрывают сразу несколько минусов губок

Домохозяйки по всему миру отказываются от губок для мытья посуды. Вместо них они используют долговечные альтернативы, которые к тому же справляются с задачами лучше.

Об этом пишет издание Nők Lapja. Авторы статьи отмечают, что кухонные губки уже давно стали основным средством для мытья посуды. Однако на самом деле у них есть целый ряд минусов:

неприятный запах;

бактерии, которые размножаются в их порах;

короткий срок службы;

Из-за этого многие хозяйки уже начали переходить на более практичную альтернативу — деревянные щетки с натуральными волокнами. Они закрывают сразу несколько минусов губок:

Щетка для мытья посуды. Сгенерировано Gemini

быстрее высыхают (а значит меньше плесени и бактерий);

долговечнее;

минимизируют контакт человека с моющими средствами из-за длинных ручек.

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