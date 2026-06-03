Як захистити дім від бджіл: знадобляться ароматичні трави або кухонні інгредієнти

Дещо точно буде під рукою

З настанням тепла вікна та балкони в будинках все частіше залишають відчиненими, щоб провітрити приміщення. У цей період нерідко трапляється, що бджоли або інші комахи залітають у дім чи кружляють біля входу.

Щоб уникнути цього, існують прості домашні способи, які допомагають тримати їх на відстані без шкоди для комах. Про них написали у "Еldiario".

Як відлякати бджіл від будинку без шкоди для них

Один із найпоширеніших варіантів — використання ароматичних рослин. М’ята, базилік, лавровий лист або цитронела можуть створювати природний бар’єр біля вікон і дверей. Достатньо розмістити кілька горщиків у місцях, де найчастіше відчиняються вікна.

Також інколи застосовують підручні засоби, наприклад огіркову шкірку, яку залишають біля підвіконь чи на балконі. Вона діє як тимчасовий відлякувач у невеликих зонах.

Ще один варіант — сильні запахи, як-от кориця, кава або оцет. Їх ставлять у невеликих ємностях біля входу чи на терасі.

У деяких випадках використовують і дим, але тільки на відкритому повітрі та з дотриманням обережності. Його застосовують точково і лише як тимчасовий захід.

Як відлякати бджіл від дому

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ефективно вигнати тарганів і запобігти їхньому поверненню.