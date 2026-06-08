Ковры в гостиной уходят в прошлое: что дизайнеры советуют стелить на пол вместо них

Почему ковры постепенно исчезают из современных интерьеров

Еще недавно большой ковер в гостиной считался символом уюта и завершенного интерьера. Однако современные тенденции все больше склоняются к открытым пространствам, натуральным материалам и минимализму. Поэтому владельцы квартир и домов все чаще отказываются от ковров в пользу более практичных решений.

Специалисты по дизайну интерьера отмечают, что сегодня главный акцент в гостиной нередко делается на полу, пишет "okdiario". Дерево, винил, плитка или ламинат становятся не просто покрытием, но важной частью оформления помещения.

Открытые полы визуально делают комнату более просторной и светлой, что особенно актуально для современных квартир с ограниченной площадью.

Ковры имеют немало недостатков

Необходимость постоянного ухода

Одной из главных причин отказа от ковров называют сложность ухода. Они быстро накапливают пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения, поэтому требуют регулярной чистки.

Особенно актуальна эта проблема становится для семей с маленькими детьми и домашними питомцами. В таких условиях покрытие быстрее теряет аккуратный вид и требует более частого обновления.

Короткий срок службы

Со временем даже качественные ковры могут терять цвет, протираться или деформироваться. Поэтому многим владельцам приходится тратить средства на их замену.

Современные напольные покрытия — древесина, ламинат, винил или плитка — способны служить годами без необходимости регулярного обновления.

Ковер в комнате. Фото: bellarugs

Визуальный эффект

Дизайнеры отмечают, что открытые полы помогают зрительно увеличить пространство. Отсутствие больших текстильных элементов создает ощущение легкости и пространства, что особенно важно для небольших помещений.

Именно поэтому все большее количество людей отказываются от массивных ковров в пользу минималистических решений.

Влага и плесень могут стать проблемой

В помещениях с повышенной влажностью ковры способны задерживать воду и долго высыхать. Это создает благоприятные условия для появления неприятного запаха, грибка и плесени.

Поэтому в регионах с влажным климатом или в квартирах с проблемами вентиляции специалисты рекомендуют оставлять пол открытым.

Неудобство в повседневной жизни

Современные дома все чаще оборудуются работами-пылесосами и другой бытовой техникой для уборки. Ковры часто усложняют их работу.

Кроме того, края покрытия могут создавать неудобства при передвижении детей, пожилых или домашних животных.

Чем можно заменить ковер в гостиной

Если отказываться от уюта не хочется, дизайнеры предлагают несколько альтернативных вариантов.

Деревянный или ламинированный пол . Такие покрытия легко убирать, а натуральная текстура дерева придает помещению тепло и комфорт.

. Такие покрытия легко убирать, а натуральная текстура дерева придает помещению тепло и комфорт. Виниловый пол . Она отличается практичностью, стойкостью к влаге и простотой ухода.

. Она отличается практичностью, стойкостью к влаге и простотой ухода. Пробковый пол . Пробка обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, а также приятна на ощупь.

. Пробка обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, а также приятна на ощупь. Коврики из натуральных материалов . Джут, сизаль или бамбук может стать компромиссным решением для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля в интерьере.

. Джут, сизаль или бамбук может стать компромиссным решением для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля в интерьере. Модульные ковровые покрытия. Их главное преимущество состоит в том, что поврежденный участок можно заменить отдельно, не покупая новый ковер полностью.

Стоит ли полностью отказываться от ковров?

Несмотря на смену трендов, ковры до сих пор имеют свои преимущества. Они делают пол более мягким, добавляют ощущение тепла и помогают создать уютную атмосферу в доме.

Поэтому окончательный выбор зависит не только от модных тенденций, но и от личных предпочтений, образов жизни и особенностей конкретного жилья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеденные столы постепенно уходят в прошлое, а на смену им появляются более компактные решения, экономящие пространство и делающие квартиру более визуально просторной.