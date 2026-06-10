Яичница как в ресторане: шеф-повар раскрыл секрет, что делает края хрустящими, а желток — идеально жидким

Идеальная жареная яичница с хрустящими краями и нежным жидким желтком – одно из тех блюд, которые кажутся простыми только на первый взгляд.

В разных кухнях мира ее готовят по-разному: где-то на сливочном масле, где-то на оливковом масле, а иногда с добавлением других жиров, влияющих на текстуру и вкус. Сегодня повара все чаще обращают внимание не на сам рецепт, а на выбор жира, который определяет финальный результат блюда, в частности позволяет получить выразительную хрустящую корочку. Именно этот нюанс становится ключевым в приготовлении яичницы ресторанного уровня дома. Об этом сообщает "express".

По словам шеф-поваров, один из самых эффективных способов улучшить текстуру яичницы — заменить привычное оливковое масло на жир с более высокой температурой дымления, в том числе рафинированное рапсовое масло. Такой подход позволяет жарить яйцо при более высокой температуре без риска быстрого подгорания, благодаря чему белок равномерно схватывается, а края становятся насыщенно золотистыми и хрустящими. В то же время желток сохраняет свою нежность и остается жидким, если контролировать время приготовления. В профессиональной кухне это считают простым, но эффективным приёмом для стабильного результата.

Отдельную роль играет техника приготовления. Яйца рекомендуют осторожно выкладывать в хорошо разогретое масло, избегая резкого "бросания" на сковороду, чтобы не повредить желток. Во время жарки повара иногда дополнительно поливают белок горячим жиром из сковороды, что ускоряет его приготовление и создает характерную "пузырчатую" текстуру краев. Завершают процесс, когда белок полностью стабилизируется, а желток остается мягким и глянцевым.

Такой подход позволяет получить блюдо, сочетающее контраст текстур: хрустящее основание и нежную сердцевину. Яичницу рекомендуют подавать сразу после приготовления, дополнив солью, перцем или свежей зеленью в зависимости от вкуса.