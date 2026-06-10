Яєчня як у ресторані: шеф-кухар розкрив секрет, що робить краї хрусткими, а жовток — ідеально рідким

Ідеальна смажена яєчня з хрусткими краями та ніжним рідким жовтком — одна з тих страв, які здаються простими лише на перший погляд.

У різних кухнях світу її готують по-різному: десь на вершковому маслі, десь на оливковій олії, а подекуди — із додаванням інших жирів, що впливають на текстуру та смак. Сьогодні кухарі дедалі частіше звертають увагу не на сам рецепт, а на вибір жиру, який визначає фінальний результат страви, зокрема дозволяє отримати виразну хрустку скоринку. Саме цей нюанс стає ключовим у приготуванні яєчні ресторанного рівня вдома. Про це повідомляє "express".

За словами шеф-кухарів, один із найефективніших способів покращити текстуру яєчні — замінити звичну оливкову олію на жир із вищою температурою димлення, зокрема рафіновану ріпакову олію. Такий підхід дозволяє смажити яйце за вищої температури без ризику швидкого підгоряння, завдяки чому білок рівномірно схоплюється, а краї стають насичено золотистими та хрусткими. Водночас жовток зберігає свою ніжність і залишається рідким, якщо контролювати час приготування. У професійній кухні це вважають простим, але ефективним прийомом для стабільного результату.

Окрему роль відіграє техніка приготування. Яйця рекомендують обережно викладати у добре розігріту олію, уникаючи різкого "кидання" на сковороду, щоб не пошкодити жовток. Під час смаження кухарі іноді додатково поливають білок гарячим жиром зі сковороди, що пришвидшує його приготування та створює характерну "бульбашкову" текстуру країв. Завершують процес тоді, коли білок повністю стабілізується, а жовток залишається м’яким і глянцевим.

Такий підхід дозволяє отримати страву, яка поєднує контраст текстур: хрустку основу та ніжну серцевину. Яєчню рекомендують подавати одразу після приготування, доповнивши сіллю, перцем або свіжою зеленню, залежно від уподобань.