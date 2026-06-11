Ламінат і плитка у минулому: нове покриття для підлоги набирає популярність

Це покриття приваблює безшовною поверхнею та простотою у догляді.

Пошук ідеального покриття для підлоги під час ремонту часто перетворюється на справжній виклик. Натуральний паркет залишається одним із найпрестижніших варіантів, але його висока вартість підходить не всім. Ламінат доступніший за ціною, проте погано переносить вологу, а лінолеум, попри популярність, не завжди створює відчуття дорогого та сучасного інтер’єру. На цьому тлі дедалі більше людей звертають увагу на поліуретанові підлоги, пише Lepa i Srećna.

Поліуретанове покриття вже давно використовується в офісах, торговельних центрах та інших громадських просторах, але останнім часом його все частіше можна побачити й у житлових квартирах. Його головна особливість — повністю гладка поверхня без швів та стиків. Завдяки цьому приміщення виглядає більш сучасним і просторим.

Для монтажу на підготовлену основу, зазвичай бетонну, наносять спеціальну поліуретанову суміш. Після застигання утворюється рівне покриття, яке може безперервно проходити через усі кімнати квартири. Таке рішення підходить навіть для балконів або лоджій.

Чому поліуретанові підлоги стали популярними

Однією з головних переваг такого покриття називають простоту догляду. На відміну від плитки, де з часом забруднюються шви, поліуретанова підлога не має місць для накопичення пилу, бруду чи вологи. У більшості випадків достатньо звичайного прибирання.

Крім того, відсутність стиків візуально збільшує простір. Саме тому фахівці часто рекомендують такі підлоги для квартир із відкритим плануванням, де кухня, їдальня та вітальня об’єднані в єдину зону.

Ще один плюс — висока зносостійкість. Матеріал залишається досить гнучким, але водночас добре витримує навантаження та інтенсивну експлуатацію. Також поліуретан сумісний із системами теплої підлоги та ефективно проводить тепло.

Які недоліки має таке покриття

Попри переваги, поліуретанові підлоги мають і свої мінуси. Насамперед це вища вартість порівняно з ламінатом чи деякими іншими популярними покриттями. Крім того, якісний монтаж вимагає професійного виконання та ретельної підготовки основи.

З часом на глянцевих поверхнях можуть з’являтися дрібні подряпини, особливо в місцях із високою прохідністю. Ще одна проблема полягає в ремонті пошкоджених ділянок — локальне відновлення не завжди дає непомітний результат, тому інколи доводиться оновлювати більшу частину покриття.

Крім того, після укладання також необхідно кілька днів чекати повного затвердіння матеріалу, а деякі бюджетні системи можуть змінювати відтінок під тривалим впливом сонячного світла.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", килими у вітальні йдуть у минуле: що дизайнери радять стелити на підлогу замість них.