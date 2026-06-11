Что нужно сделать во время готовки еды, чтобы дома не воняло: даже вытяжка не нужна
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Мельчайшие частицы жира во время готовки распространяются по воздуху и оседают на всем
Въедливый запах жареной рыбы или мяса часто остается в комнатах даже после того, как посуда убрана, а еда закончилась. Однако победить этот тяжелый "аромат" можно даже без вытяжки.
Об этом пишет Los Аndes.
Почему запахи от готовки так долго сохраняются в доме?
При приготовлении пищи, особенно жареной или приготовленной с большим количеством пара, выделяются мельчайшие частицы жира, которые распространяются по воздуху вместе с ароматами. Эти частицы оседают на мебели, стенах, занавесках, коврах и других поверхностях в доме.
Накопление жира на плитах, различной посуде, столешницах и близлежащих поверхностях также способствует дальнейшему выделению запахов даже после окончания приготовления пищи.
Как побороть запахи от готовки
- Лучший способ контролировать запахи — начать действовать с самого начала процесса приготовления пищи. Одним из наиболее рекомендуемых методов является создание сквозняка, который поможет пару и частицам жира выходить наружу, прежде чем они распространятся на другие комнаты.
- Еще одна простая мера — использовать крышки на кастрюлях и сковородках, когда это позволяет рецепт.
- Кроме того, приготовление пищи при правильной температуре предотвращает образование лишнего дыма от масла, одной из главных причин появления стойких запахов.
- После окончания трапезы скорость уборки также напрямую влияет на то, как долго сохраняются запахи. Поверхности с остатками жира продолжают выделять ароматические частицы даже после выключения плиты.
- Также важно уделять особое внимание текстилю. Шторы, кухонные полотенца, скатерти, подушки и другие ткани на кухне легко впитывают частицы, находящиеся в воздухе. Если эти предметы не стирать часто, они могут стать постоянным источником стойких запахов.
Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать старые пульты от техники.