Что нужно сделать во время готовки еды, чтобы дома не воняло: даже вытяжка не нужна

Мельчайшие частицы жира во время готовки распространяются по воздуху и оседают на всем

Въедливый запах жареной рыбы или мяса часто остается в комнатах даже после того, как посуда убрана, а еда закончилась. Однако победить этот тяжелый "аромат" можно даже без вытяжки.

Об этом пишет Los Аndes.

Почему запахи от готовки так долго сохраняются в доме?

При приготовлении пищи, особенно жареной или приготовленной с большим количеством пара, выделяются мельчайшие частицы жира, которые распространяются по воздуху вместе с ароматами. Эти частицы оседают на мебели, стенах, занавесках, коврах и других поверхностях в доме.

Накопление жира на плитах, различной посуде, столешницах и близлежащих поверхностях также способствует дальнейшему выделению запахов даже после окончания приготовления пищи.

Как побороть запахи от готовки

Лучший способ контролировать запахи — начать действовать с самого начала процесса приготовления пищи. Одним из наиболее рекомендуемых методов является создание сквозняка, который поможет пару и частицам жира выходить наружу, прежде чем они распространятся на другие комнаты.

Еще одна простая мера — использовать крышки на кастрюлях и сковородках, когда это позволяет рецепт.

Кроме того, приготовление пищи при правильной температуре предотвращает образование лишнего дыма от масла, одной из главных причин появления стойких запахов.

После окончания трапезы скорость уборки также напрямую влияет на то, как долго сохраняются запахи. Поверхности с остатками жира продолжают выделять ароматические частицы даже после выключения плиты.

Также важно уделять особое внимание текстилю. Шторы, кухонные полотенца, скатерти, подушки и другие ткани на кухне легко впитывают частицы, находящиеся в воздухе. Если эти предметы не стирать часто, они могут стать постоянным источником стойких запахов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать старые пульты от техники.