Поколение 60-70-х имеет скрытую силу, которую современные люди почти потеряли: что сделало их более выносливыми

Ответ скрывается в их детстве

Психологи отмечают, что люди, родившиеся в 1960-70-е годы, часто лучше справляются с разочарованиями и демонстрируют более устойчивое поведение в работе и повседневной жизни.

Это подтверждает совместное исследование Королевского колледжа Лондона и Института Оригена в Австралии, передает "Radiomitre". В нем проанализировали более 4500 взрослых и выяснили, что воспитание в 60-70-х годах могло сформировать у людей более высокую терпимость к трудностям и более спокойное отношение к стрессовым ситуациям.

Эксперты объясняют это ценностями того времени. Тогда больше внимания уделяли настойчивости, дисциплине и умению преодолевать проблемы без скорых вознаграждений. Это повлияло на формирование рабочих привычек и способов реагирования на ежедневные вызовы.

Работа идет полным ходом. Фото: reddit

Среди молодежи этот навык стал редкостью

Сегодня подход изменился: младшие поколения чаще ориентируются на быстрый результат и постоянную обратную связь. Это создает другие модели поведения и восприятия трудностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выросшие в 60-70-х годах люди получили одно преимущество, которое сегодня стало редкостью.