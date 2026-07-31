Почему кассир "АТБ" резко замолчит, если заговорить с ним на эту тему: тайный запрет сети

Работники компании вынуждены соблюдать множество правил

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У кассиров супермаркетов нет длинного списка запрещенных фраз, однако существуют темы, которые они не должны обсуждать с покупателями во время работы. Речь идет прежде всего о личных разговорах, не связанных с обслуживанием клиентов

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ", пожелавший остаться анонимным.

"Смотри, по поводу запретов, что кассиру запрещено говорить вслух: ну, это то, что не касается работы. То есть личные темы и все такое", – сказал собеседник.

Сотрудница "АТБ". Фото: Открытые источники

Напомним, сотрудник этой торговой сети также рассказал "Телеграфу", что компания до мелочей регулирует внешний вид персонала. В частности, работникам "АТБ" запрещено носить распущенные волосы. Они должны быть аккуратно собраны.

Ранее пользовательница соцсети Reddit, которая, по ее словам, работает в "АТБ", рассказала, действительно ли в магазинах сети предусмотрено помещение, обустроенное для ночного сна персонала. Она утверждает, что в супермаркетах такого нет.