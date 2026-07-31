Жара уже свирепствует: где в Украине столбик термометра показал +50 и чего ждать дальше (фото)
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Где будет жарче всего
В Яремче зафиксировали необычный показатель на уличном термометре — столбик поднялся до отметки +50 °С.
Фотографию прибора опубликовали в одной из социальных сетей.
Украинцам следует готовиться к существенному потеплению. В начале августа под влиянием антициклона и теплых воздушных масс из Африки в стране ожидается сухая и ясная погода. Из-за этого температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.
Днем температура воздуха будет достигать +34…+39 °С. Немного прохладнее ожидается лишь в северных областях страны и высокогорных районах Карпат, где столбики термометров будут показывать +28…+33 °С.
Преобладание антициклона не будет способствовать продолжительным осадкам. Вместе с тем в дневные и вечерние часы местами возможны кратковременные грозовые дожди. Из-за жары и дефицита осадков будет повышаться уровень пожарной опасности в лесах, а в отдельных регионах могут появиться первые признаки засухи.
По предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается не раньше 8–9 августа. Температура воздуха снизится примерно на 5–7 градусов из-за изменения синоптической ситуации. Наиболее заметное похолодание почувствуют жители северных, центральных и западных областей. В то же время на юго-востоке страны жаркая погода в основном сохранится, и существенного снижения температуры там пока не прогнозируется.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать похолодания после адской жары.