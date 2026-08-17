Наркотики, убийство или ...? Стала известна предварительная причина смерти экс-невесты Кличко

Полиция озвучила первые данные

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Стали известны новые подробности последних минут жизни 36-летней Хейден Панеттьер — звезды сериалов "Герои" и фильма "Крик" и бывшей невесты Владимира Кличко. Актрису обнаружили без признаков жизни в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, однако спасти ее не удалось.

Смерть Панеттьер была констатирована в воскресенье, 16 августа, в 14:32 по местному времени. При этом аудиозапись переговоров диспетчеров, оказавшаяся в распоряжении медиа, свидетельствует о том, что примерно в это время представители экстренных служб обсуждали возможную "передозировку" и остановку сердца.

Что известно о смерти актрисы

Как ранее подтвердило изданию PEOPLE полицейское управление Гринвилла, сообщение о женщине без признаков жизни поступило около 13:50. По данным TMZ, вызов в службу 911 сделал друг Панеттьери. Личность звонившего пока не раскрывается.

Сотрудники экстренных служб попытались реанимировать актрису. Медики проводили расширенную сердечно-легочную реанимацию, применяя необходимые препараты, дыхательные трубки и оборудование для контроля сердечного ритма. Однако реанимационные мероприятия не дали результата.

Фото: Getty Images

Представитель актрисы в комментарии изданию заявил, что пока не располагает дополнительной информацией. При этом он отметил, что предварительные обстоятельства указывают именно на такую версию.

Полиция Гринвилла и офис коронера продолжают расследование. Правоохранители заявили, что на данном этапе не обнаружили признаков преступления или подозрительных обстоятельств. Официальная причина смерти Хейден Панеттьери будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в 2020 году врачи предрекали актрисе смерть. По словам Хейден в 2026 году, причиной мог стать алкоголь. При этом за несколько лет до смерти звезда уже подавала тревожные сигналы о помощи.