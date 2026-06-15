Ви точно недооцінювали цей предмет: як старе деко допомагає навести лад у домі

Цей кухонний предмет може замінити купу корисних речей

Більшість людей без роздумів викидають старі металеві дека для духовки, вважаючи їх повністю непридатними. Але насправді ці звичні кухонні речі можуть отримати друге життя і стати корисними помічниками в домі.

Деякі способи їх використання можуть справді здивувати. Про них написали в "los andes 142".

Наприклад, з дека можна зробити магнітну дошку для нотаток і списків покупок — достатньо лише пофарбувати поверхню. Також воно підійде як підставка для кімнатних рослин, щоб захистити меблі від вологи.

У гаражі або майстерні дека зручно використовувати для зберігання дрібних інструментів — гвинтів, цвяхів чи гайок. Ще один варіант — органайзер для рукоділля, де можна тримати фарби, клей та інші дрібниці.

За бажанням лист можна перетворити й на декоративний елемент — наприклад, підставку для свічок або прикрас. А в побуті деякі використовують його навіть як зручну підкладку для мисок домашніх тварин.

Як використати старе деко. Фото: Згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як порожні пляшки з-під шампуню можна повторно використати вдома замість того, щоб викидати.