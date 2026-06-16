Экономия здесь ни при чем: зачем на самом деле в СССР клеили газеты под обои

Раньше этот лайфхак выручал при ремонте в новостройках

На стенах квартир, не ремонтировавшихся с советских времен, нередко можно найти старые газеты, скрытые за несколькими слоями обоев. Многие считают, что тогда их клеили для экономии обойного клея.

На самом же деле причина была более прозаической. Подробнее об этом необычном "лайфхаке" расскажет "Телеграф".

В СССР внутренние стены многих домов были далеки от идеала. На поверхности часто были трещины, неровности, сколы и шероховатости. Особенно это касалось массового домостроения, когда многоэтажки возводили быстро и в больших количествах.

Газетная бумага становилась своеобразным выравнивающим слоем. Ее наклеивали на стены перед поклейкой обоев, чтобы скрыть мелкие дефекты и сделать поверхность более гладкой. Благодаря этому обои лучше держались, меньше пузырились и выглядели аккуратнее.

Была и другая причина. Советские обои нередко были тонкими, а стены – неоднородными по цвету из-за пятен штукатурки или следов предварительного ремонта. Газеты помогали создать более ровный фон, из-за которого не просвечивались недостатки поверхности.

Кроме того, газетная бумага частично улучшала сцепление обоев со стеной. Во времена дефицита строительных материалов специальные грунтовки и шпатлевки были доступны не всем, поэтому люди использовали реально работающие подручные средства.

Поэтому газеты под обоями – это своеобразная технологическая хитрость советской эпохи. Она помогала сделать ремонт более аккуратным даже при отсутствии современных материалов для выравнивания и подготовки стен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в советских квартирах вешали ковры на стену и какую роль они играли.