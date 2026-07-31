"Федоров, мы скучаем": тысячи людей вышли на марш в центре Киева (репортаж Яна Доброносова)

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В центре Киева продолжается марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Участники акции призывают президента Украины Владимира Зеленского к открытому диалогу с обществом после его последних комментариев относительно кадровых изменений в правительстве.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, как проходит шествие.
Марш собрал тысячи участников. Из-за акции была перекрыта часть одной из центральных улиц Киева, что привело к затруднению движения транспорта.
Одним из главных предложений стала идея вернуть Михаила Федорова и дать ему год на реализацию реформ, после чего оценить их результаты.
Участники держат в руках плакаты с надписями:
"Шествие за Федорова";
"Михаил Федоров, мы скучаемМО";
"Верните эффективного министра!";
"Бригада "Дія". Бригада будущего";
"Федоров МО — это ваш козырь, господин президент";
"Эй! Возвращайтесь с каникул!";
"Поставим точку в интересах государства".
Старт шествия состоялся у памятника Тарасу Шевченко, а завершиться оно должно на площади Ивана Франко.
Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказал Михаил Федоров о причинах отставки, сопротивлении закупкам и реформе мобилизации.