"Федоров, мы скучаем": тысячи людей вышли на марш в центре Киева (репортаж Яна Доброносова)

Что требуют протестующие

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В центре Киева продолжается марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Участники акции призывают президента Украины Владимира Зеленского к открытому диалогу с обществом после его последних комментариев относительно кадровых изменений в правительстве.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, как проходит шествие.

Марш собрал тысячи участников. Из-за акции была перекрыта часть одной из центральных улиц Киева, что привело к затруднению движения транспорта.

Одним из главных предложений стала идея вернуть Михаила Федорова и дать ему год на реализацию реформ, после чего оценить их результаты.

Участники держат в руках плакаты с надписями:

"Шествие за Федорова";

"Михаил Федоров, мы скучаемМО";

"Верните эффективного министра!";

"Бригада "Дія". Бригада будущего";

"Федоров МО — это ваш козырь, господин президент";

"Эй! Возвращайтесь с каникул!";

"Поставим точку в интересах государства".

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Старт шествия состоялся у памятника Тарасу Шевченко, а завершиться оно должно на площади Ивана Франко.

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказал Михаил Федоров о причинах отставки, сопротивлении закупкам и реформе мобилизации.