Укр

"Федоров, мы скучаем": тысячи людей вышли на марш в центре Киева (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Людмила Рябенька ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Протестное шествие в Киеве Новость обновлена 31 июля 2026, 22:56
Протестное шествие в Киеве. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

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В центре Киева продолжается марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Участники акции призывают президента Украины Владимира Зеленского к открытому диалогу с обществом после его последних комментариев относительно кадровых изменений в правительстве.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, как проходит шествие.

Марш собрал тысячи участников. Из-за акции была перекрыта часть одной из центральных улиц Киева, что привело к затруднению движения транспорта.

Одним из главных предложений стала идея вернуть Михаила Федорова и дать ему год на реализацию реформ, после чего оценить их результаты.

Участники держат в руках плакаты с надписями:

  • "Шествие за Федорова";
  • "Михаил Федоров, мы скучаемМО";
  • "Верните эффективного министра!";
  • "Бригада "Дія". Бригада будущего";
  • "Федоров МО — это ваш козырь, господин президент";
  • "Эй! Возвращайтесь с каникул!";
  • "Поставим точку в интересах государства".
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Старт шествия состоялся у памятника Тарасу Шевченко, а завершиться оно должно на площади Ивана Франко.

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере»
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказал Михаил Федоров о причинах отставки, сопротивлении закупкам и реформе мобилизации.

Теги:
#Киев #Марш #Михаил Федоров #Ян Доброносов